Откровения Алсу: что она рассказала о разводе и "девушках с низким статусом"

На премии "Мама года 2024", прошедшей 25 июня, певица Алсу отказалась комментировать личную жизнь, назвав тему "девушек с низким социальным статусом" неподобающей.
Позже она уточнила, что имела в виду представительниц древнейшей профессии, и выразила своё нежелание терпеть вранье и лицемерие. Алсу отметила, что называла вещи своими именами, иронично пожелав успехов и уплаты налогов.
В конце мая Алсу подала на развод с Яном Абрамовым, предположительно из-за его отношений с Анастасией Решетовой. Решетова заявила, что романы с женатыми мужчинами ей неприемлемы, на что Алсу ответила коротко: "Врет".
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.