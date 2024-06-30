Откровения Алсу: что она рассказала о разводе и "девушках с низким статусом"

Алсу о разводе и личной жизни: откровенное заявление на премии "Мама года 2024"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На премии "Мама года 2024", прошедшей 25 июня, певица Алсу отказалась комментировать личную жизнь, назвав тему "девушек с низким социальным статусом" неподобающей.

Фото: Wikipedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Позже она уточнила, что имела в виду представительниц древнейшей профессии, и выразила своё нежелание терпеть вранье и лицемерие. Алсу отметила, что называла вещи своими именами, иронично пожелав успехов и уплаты налогов.

В конце мая Алсу подала на развод с Яном Абрамовым, предположительно из-за его отношений с Анастасией Решетовой. Решетова заявила, что романы с женатыми мужчинами ей неприемлемы, на что Алсу ответила коротко: "Врет".