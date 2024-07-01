Канье Уэст на секретном банкете в Москве: вечеринка Гоши Рубчинского

Дизайнер Гоша Рубчинский отпраздновал своё 40-летие в ресторане "Белуга" напротив Красной площади. Канье Уэст прибыл в Москву именно в день юбилея друга и сразу после заселения в отель "Националь" отправился на банкет.
На празднике присутствовали только родственники и близкие друзья Рубчинского. После мероприятия Канье и Гоша навестили маму дизайнера, где он познакомил её с Уэстом. Сегодня рэпер и модельер прогулялись по Москве и планируют провести время в кругу друзей.
Ранее сообщалось, что представители "Лужников" назвали фейковыми новости о концерте Канье Уэста.
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