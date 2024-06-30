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Концерт Канье Уэста в Москве — это фейк

Представители "Лужников" опровергли информацию о концерте Канье Уэста в Москве

0:43
Шоу-бизнес

Представители стадиона "Лужники" заявили, что сообщения о концерте Канье Уэста в Москве являются фейковыми. Они подчеркнули, что все подтвержденные мероприятия размещены на официальном сайте задолго до их проведения.

Представители "Лужников" опровергли информацию о концерте Канье Уэста в Москве
Фото: Wikipedia by Pieter-Jannick Dijkstra, CC BY 2.0

Ранее продюсер Яна Рудковская объявила о приезде Уэста и предстоящем концерте в "Лужниках", уверяя, что билеты разлетятся за три дня. Однако президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн назвал эти заявления абсурдом.

Telegram-канал Mash также сообщал о концерте, подкрепив это якобы подписанным договором с менеджером Уэста, Бьянкой Цензори.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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