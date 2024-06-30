Концерт Канье Уэста в Москве — это фейк

Представители "Лужников" опровергли информацию о концерте Канье Уэста в Москве

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Представители стадиона "Лужники" заявили, что сообщения о концерте Канье Уэста в Москве являются фейковыми. Они подчеркнули, что все подтвержденные мероприятия размещены на официальном сайте задолго до их проведения.

Фото: Wikipedia by Pieter-Jannick Dijkstra, CC BY 2.0

Ранее продюсер Яна Рудковская объявила о приезде Уэста и предстоящем концерте в "Лужниках", уверяя, что билеты разлетятся за три дня. Однако президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн назвал эти заявления абсурдом.

Telegram-канал Mash также сообщал о концерте, подкрепив это якобы подписанным договором с менеджером Уэста, Бьянкой Цензори.