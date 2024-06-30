Концерт Канье Уэста в Москве — это фейк

Представители стадиона "Лужники" заявили, что сообщения о концерте Канье Уэста в Москве являются фейковыми. Они подчеркнули, что все подтвержденные мероприятия размещены на официальном сайте задолго до их проведения.
Ранее продюсер Яна Рудковская объявила о приезде Уэста и предстоящем концерте в "Лужниках", уверяя, что билеты разлетятся за три дня. Однако президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн назвал эти заявления абсурдом.
Telegram-канал Mash также сообщал о концерте, подкрепив это якобы подписанным договором с менеджером Уэста, Бьянкой Цензори.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.