Надежда Бабкина разоблачает правду о своих отношениях с молодым директором

Надежда Бабкина опровергла слухи о романе с молодым директором Сергеем Рябовым

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнее время в СМИ и соцсетях активно обсуждают отношения 74-летней Надежды Бабкиной с ее молодым директором Сергеем Рябовым.

Фото: Wikipedia by Правительство Российской Федерации, CC BY 4.0

Некоторые предполагали, что из-за Рябова звезда рассталась с прежним возлюбленным Евгением Гором. Однако Бабкина прокомментировала ситуацию, заявив, что они с Сергеем лишь друзья, и она очень дорожит их искренними и доверительными отношениями.

Рябов был фигуристом, но оставил спорт из-за травмы. Ранее СМИ также утверждали, что Бабкина купила Рябову квартиру в Москве, что якобы испортило ее отношения с сыном.