Надежда Бабкина разоблачает правду о своих отношениях с молодым директором

В последнее время в СМИ и соцсетях активно обсуждают отношения 74-летней Надежды Бабкиной с ее молодым директором Сергеем Рябовым.
Некоторые предполагали, что из-за Рябова звезда рассталась с прежним возлюбленным Евгением Гором. Однако Бабкина прокомментировала ситуацию, заявив, что они с Сергеем лишь друзья, и она очень дорожит их искренними и доверительными отношениями.
Рябов был фигуристом, но оставил спорт из-за травмы. Ранее СМИ также утверждали, что Бабкина купила Рябову квартиру в Москве, что якобы испортило ее отношения с сыном.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.