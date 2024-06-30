Пять новых треков от A.V.G. взорвали музыкальные чарты: удивительный мини-альбом "Листомания" уже в сети

A.V.G. выпустил романтический мини-альбом "Листомания"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

A.V.G. порадовал поклонников новым мини-альбомом "Листомания", включающим пять треков. Рэпер, который прошлый год выпускал только синглы, изменил свое отношение к альбомам.

Фото: unsplash.com by Kane Reinholdtsen, CC0

Название EP отсылает к "листомании" — зависимости от музыки, которая вызывает сильные негативные эмоции в тишине. Треки альбома, посвященные романтике большого города, рассказывают историю любви, наполненную не всегда благополучными событиями. А

ранжировки радуют своей красочностью и многогранностью, особенно выделяется гитарное интро в треке "Скандалит". Этот релиз показывает A. V.G. как лирика и романтика, сравнимого со своим земляком Бастой.