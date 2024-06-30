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Канье Уэст тайно прибыл в Москву: прогулки по подземке

Канье Уэст замечен в центре Москвы: прогулка по подземке и праздник в ресторане

0:46
Шоу-бизнес

В сети появилось видео с мужчиной, очень похожим на Канье Уэста, в центре Москвы у отеля "Националь". Согласно Telegram-каналам Super. ru и "Москвичка", рэпера также видели в подземке у "Охотного ряда".

Канье Уэст замечен в центре Москвы: прогулка по подземке и праздник в ресторане
Фото: Wikipedia by Pieter-Jannick Dijkstra, CC BY 2.0

Частный самолет Уэста приземлился во "Внуково-3" 29 июня, и тот же вечер он провел в ресторане "Белуга", празднуя день рождения креативного директора своего бренда Гоши Рубчинского.

Яна Рудковская ранее сообщила о приезде Уэста и попросила "скрестить пальцы" за его шоу в "Лужниках". В конце мая Mash сообщил, что Уэст может выступить этим летом в Москве, договор подписан его женой и менеджером Бьянкой Цензори.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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