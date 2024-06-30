Представители "Лужников" заговорили про концерт Канье Уэста в Москве

Представители «Лужников» назвали фейковыми новости о концерте Канье Уэста

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Представители стадиона "Лужники" в беседе с RT заявили, что информация о планируемом концерте американского рэп-исполнителя Канье Уэста не соответствует действительности.

Фото: youtube.com by канал Правое полушарие Интроверта, PDM

По их словам, все подтверждённые мероприятия можно увидеть на сайте, учитывая, что там они появляются задолго до самого события.

Бизнесвумен Яна Рудковская в личном Telegram-канале 30 июня сообщила о приезде Канье Уэста в Москву. Она отметила, что, возможно, готовится шоу в "Лужниках". Продюсер назвала музыканта "мега крутым".

Первая информация о возможном прибытии Канье Уэста в Россию появилась в мае, однако тогда её никто не подтвердил. Говорили про то, что артист мечтает посмотреть столицу, отметить день рождения и дать большой концерт.

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