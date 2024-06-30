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Представители "Лужников" заговорили про концерт Канье Уэста в Москве

Представители «Лужников» назвали фейковыми новости о концерте Канье Уэста

0:57
Шоу-бизнес

Представители стадиона "Лужники" в беседе с RT заявили, что информация о планируемом концерте американского рэп-исполнителя Канье Уэста не соответствует действительности.

Представители «Лужников» назвали фейковыми новости о концерте Канье Уэста
Фото: youtube.com by канал Правое полушарие Интроверта, PDM

По их словам, все подтверждённые мероприятия можно увидеть на сайте, учитывая, что там они появляются задолго до самого события.

Бизнесвумен Яна Рудковская в личном Telegram-канале 30 июня сообщила о приезде Канье Уэста в Москву. Она отметила, что, возможно, готовится шоу в "Лужниках". Продюсер назвала музыканта "мега крутым".

Первая информация о возможном прибытии Канье Уэста в Россию появилась в мае, однако тогда её никто не подтвердил. Говорили про то, что артист мечтает посмотреть столицу, отметить день рождения и дать большой концерт.

Ранее супруга Курбана Омарова сообщила о предательстве друзей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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