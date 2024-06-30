Сосо Павлиашвили раскрыл секреты своего завещания

Сосо Павлиашвили и его венчанная супруга Ирина Патлах стали гостями шоу "Секрет на миллион" на НТВ.
Ирина поделилась, как Сосо сделал ей предложение на сцене "Крокус Сити Холла" перед шеститысячным залом, когда ангел с кольцом спустился с небес. Хотя пара не расписалась официально, они обвенчались в церкви. Лера Кудрявцева спросила Ирину, не боится ли она лишиться всего из-за отсутствия официального брака.
Ирина ответила, что Сосо позаботился обо всех имущественных вопросах, и каждый член семьи имеет свою часть в общем деле. Сосо подтвердил, что у него есть завещание.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.