"Вызывают смех": супруга Курбана Омарова рассказала о предательстве друзей

Нынешняя супруга бизнесмена Курбана Омарова в блоге, который передал ей муж, впервые откровенно рассказала о том, что мужчина столкнулся с предательством друзей.
Валерия, которая младше предпринимателя на 20 лет, рассказала, что спустя время Омаров смог восстановиться.
Сама же новоиспечённая жена отмечает, что не испытывает к кому-либо ненависти, но жалеет тех, кто живёт в конфликте с миром.
"А вызывают смех те, кто говорит очень мудро, но ведёт себя смешно", — заявила Валерия.
Курбан Омаров и Валерия поженились в мае 2024 года. Недавно бизнесмен признался, что подарил свой аккаунт в соцсетях супруге.
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