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"Вызывают смех": супруга Курбана Омарова рассказала о предательстве друзей

Супруга Курбана Омарова рассказала, что муж пережил предательство друзей

0:52
Шоу-бизнес

Нынешняя супруга бизнесмена Курбана Омарова в блоге, который передал ей муж, впервые откровенно рассказала о том, что мужчина столкнулся с предательством друзей.

Супруга Курбана Омарова рассказала, что муж пережил предательство друзей
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Курбана Омарова в Инстаграм, PDM

Валерия, которая младше предпринимателя на 20 лет, рассказала, что спустя время Омаров смог восстановиться.

Сама же новоиспечённая жена отмечает, что не испытывает к кому-либо ненависти, но жалеет тех, кто живёт в конфликте с миром.

"А вызывают смех те, кто говорит очень мудро, но ведёт себя смешно", — заявила Валерия.

Курбан Омаров и Валерия поженились в мае 2024 года. Недавно бизнесмен признался, что подарил свой аккаунт в соцсетях супруге.

Ранее Сергей Соседов в резкой форме высказался про современных исполнителей народных песен.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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