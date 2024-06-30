"Это не Зыкина и не Кадышева": Соседов жёстко раскритиковал современных исполнителей народных песен

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с "Абзацем" заявил, что в настоящее время на сцене отсутствуют достойные исполнители народных песен.
Он вспомнил, что ещё лет 30 назад на эстраде были яркие и самобытные исполнители народного жанра, однако сейчас всё изменилось. Скорее всего, это связано с тем, что и аудитория не заинтересована в развитии подобной музыки.
"Раньше народная песня была популярнее. В советское время было больше исполнителей народных песен, чем сейчас. Время изменилось, все интересы размылись", — отметил Соседов.
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