"Это не Зыкина и не Кадышева": Соседов жёстко раскритиковал современных исполнителей народных песен

Соседов заявил, что на эстраде нет достойных исполнителей народных песен

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с "Абзацем" заявил, что в настоящее время на сцене отсутствуют достойные исполнители народных песен.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, PDM

Он вспомнил, что ещё лет 30 назад на эстраде были яркие и самобытные исполнители народного жанра, однако сейчас всё изменилось. Скорее всего, это связано с тем, что и аудитория не заинтересована в развитии подобной музыки.

"Раньше народная песня была популярнее. В советское время было больше исполнителей народных песен, чем сейчас. Время изменилось, все интересы размылись", — отметил Соседов.

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