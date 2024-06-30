Американский рэп-исполнитель Канье Уэст прилетел в Россию

Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст прилетел в Москву

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бизнесвумен и продюсер Яна Рудковская в личном Telegram-канале написала, что американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву и готовится к шоу в "Лужниках".

Фото: youtube.com by канал Файб, PDM

Она предположила, что если концерт артиста всё-таки состоится, то на мероприятие соберется 80 тысяч человек за три дня.

"Мега-крутой он, конечно! Что тут вообще говорить", — написала Рудковская.

Слухи о возможном приезде Канье Уэста в Россию появились ещё в мае, однако тогда бизнесвумен заявила, что скорее всего рэпер прилетит лишь осенью.

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