"Прорыдала всю ночь": Анна Хилькевич пожаловалась на трудности в третью беременность

Актриса Анна Хилькевич, беременная в третий раз, признаётся, что чувствует себя нехорошо и физически, и морально. Она отмечает, что стала более капризной и мнительной.
Артистка рассказала поклонникам, что для 28 недель у неё вырос слишком большой живот, из-за чего ей становится тяжело. Помимо этого, порой она накручивает себя по надуманным поводам.
"Недавно всю ночь вместо того, чтобы спать, пока ещё есть такая возможность, ревела из-за того, что мне казалось: у меня — многоводие", — поделилась Хилькевич.
На утро она записалась к врачу, которая успокоила её. Анна уверяет, что обычными женскими суевериями не страдает.
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