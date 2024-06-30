"Прорыдала всю ночь": Анна Хилькевич пожаловалась на трудности в третью беременность

Беременная в третий раз Анна Хилькевич рассказала, что прорыдала всю ночь

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич, беременная в третий раз, признаётся, что чувствует себя нехорошо и физически, и морально. Она отмечает, что стала более капризной и мнительной.

Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева, PDM

Артистка рассказала поклонникам, что для 28 недель у неё вырос слишком большой живот, из-за чего ей становится тяжело. Помимо этого, порой она накручивает себя по надуманным поводам.

"Недавно всю ночь вместо того, чтобы спать, пока ещё есть такая возможность, ревела из-за того, что мне казалось: у меня — многоводие", — поделилась Хилькевич.

На утро она записалась к врачу, которая успокоила её. Анна уверяет, что обычными женскими суевериями не страдает.

Анна Хилькевич и Артур Мартиросян готовятся к появлению третьей дочери. Известно, что они решили назвать малышку именем на букву "А".

Ранее Надежда Бабкина рассказала, почему стала мамой только один раз.