"Могла бы и не одного": Надежда Бабкина раскрыла, почему решилась стать матерью только один раз

Надежда Бабкина не решилась стать матерью во второй раз из-за работы

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в интервью для "Каравана историй" рассказала, что не стала рожать сыну Даниилу брата или сестру из-за постоянных гастролей.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, PDM

По её словам, из-за работы она не могла в полной мере уделять внимание единственному наследнику, которого отправляла к родителям в Астрахань.

При этом её сын Даниил, повзрослев, стал многодетным отцом — вместе с супругой он воспитывает 14-летнего Георгия, 13-летнюю Веру и 9-летнюю Марфу. В разговоре с матерью он отметил, что решился на большое количество детей в качестве "работы над ошибками".

Певица утверждает, что не размышляла никогда на тему того, почему родила только одного ребёнка, и не испытывает по этому поводу сожалений.

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