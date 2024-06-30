"Могла бы и не одного": Надежда Бабкина раскрыла, почему решилась стать матерью только один раз

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в интервью для "Каравана историй" рассказала, что не стала рожать сыну Даниилу брата или сестру из-за постоянных гастролей.
По её словам, из-за работы она не могла в полной мере уделять внимание единственному наследнику, которого отправляла к родителям в Астрахань.
При этом её сын Даниил, повзрослев, стал многодетным отцом — вместе с супругой он воспитывает 14-летнего Георгия, 13-летнюю Веру и 9-летнюю Марфу. В разговоре с матерью он отметил, что решился на большое количество детей в качестве "работы над ошибками".
Певица утверждает, что не размышляла никогда на тему того, почему родила только одного ребёнка, и не испытывает по этому поводу сожалений.
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