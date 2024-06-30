"Ты Божий дар": Тина Канделаки рассказала о свадьбе дочери Мелании

Тина Канделаки рассказала о свадьбе дочери и назвала себя тещёй

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в личном блоге рассказала, что её дочь Мелания Кондрахина вышла замуж.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Тины Канделаки в Инстаграм, PDM

Имя и личность избранника девушки не раскрывается, однако, судя по всему, телеведущая выбор дочери одобрила.

"Невероятный вечер вчера был. Теперь я официально тёща! Ты Божий дар, моя принцесса Мелания", — написала Канделаки под кадрами с праздника.

Невеста выбрала традиционное белоснежное платье с глубоким декольте и фатой, а Канделаки появилась на празднике в красном костюме из топа и юбки.

Тина Канделаки родила дочь Меланию и сына Леонтия в браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Супруги разошлись в 2010 году после 11 лет брака.

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