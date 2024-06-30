"Мы вместе": 39-летняя Надежда Сысоева отреагировала на нежелание Саши Стоуна жениться

Актриса и юмористка Надежда Сысоева в беседе со StarHit призналась, что спокойно относится к нежеланию возлюбленного, блогера Саши Стоуна жениться.
По словам артистки, на этой почве у них нет разногласий, так как каждый занимается собой и карьерой. В настоящее время избранники даже не смогли отдохнуть вместе из-за постоянных съёмок.
"Мы вместе: вечера проводим друг с другом, гуляем с собаками, готовим завтраки, всё в порядке", — поделилась комикесса.
Саша Стоун после разрыва отношений с Валей Карнавал признавался, что пока не готов создавать семью.
Ранее супруга бывшего участника "Дома-2" Степана Меньщикова заговорила о разрыве.
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