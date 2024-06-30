"Мы вместе": 39-летняя Надежда Сысоева отреагировала на нежелание Саши Стоуна жениться

Актриса Сысоева не видит ничего страшного в нежелании Стоуна жениться

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и юмористка Надежда Сысоева в беседе со StarHit призналась, что спокойно относится к нежеланию возлюбленного, блогера Саши Стоуна жениться.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Надежды Сысоевой в Инстаграм, PDM

По словам артистки, на этой почве у них нет разногласий, так как каждый занимается собой и карьерой. В настоящее время избранники даже не смогли отдохнуть вместе из-за постоянных съёмок.

"Мы вместе: вечера проводим друг с другом, гуляем с собаками, готовим завтраки, всё в порядке", — поделилась комикесса.

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