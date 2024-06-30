"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании

Супруга бывшего участника телепроекта "Дом-2" Степана Меньщикова сообщила в личном блоге о расставании с мужчиной. Причин разрыва Ангелина Монах не назвала.
Женщина опубликовала фото дочки Степании и поблагодарила супруга за ребёнка.
"По всему миру много женщин которые сами воспитывают детей без помощи пап. И я тоже справлюсь", — написала Ангелина Монах.
Ангелина Монах вместе с дочерью проживает в Таиланде, где с ними несколько месяцев прожил и Степан Меньщиков. Однако в мае мужчина вернулся в Москву.
Степан Меньщиков и Ангелина Монах поженились в июле 2020 года, а уже в августе стали родителями.
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