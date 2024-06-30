"Живот рост в геометрической прогрессии": Мария Погребняк рассказала о срывах в четвёртую беременность

Беременная в четвёртый раз Мария Погребняк рассказала о срывах из-за сладкого

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Мария Погребняк, которая недавно раскрыла четвёртую беременность, призналась, что у неё случались срывы из-за тяги к сладкому.

Фото: youtube.com by канал Русская теленеделя, PDM

Бывшая жена футболиста рассказала, что во втором триместре не могла остановиться есть сладкое, из-за чего её живот начинал расти в геометрической прогрессии.

"Мой холодильник превратился в рай для сахароманов. На завтрак я съедала сметанник, щедро поливая сверху его сметаной. Затем лакомилась пломбиром, а следом за ним — творожным колечком", — отметила она.

Однако на 24-й неделе, по словам Погребняк, тяга прошла, как будто "кто-то вырубил рубильник". Ей удалось вернуться к правильному питанию.

Также Мария призналась, что лежала на сохранении из-за гипертонуса. В настоящее время она планирует отправиться на отдых в Турции, но опасается запрета врачей.

Ранее Виктория Боня рассказала о последней интимной близости.