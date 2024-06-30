Стало известно, кто первым покинул телешоу "Последний герой"

Светлана Мастеркова первой вылетела из проекта «Последний герой»

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике оказалась первой выбывшей участницей стартовавшего телепроекта "Последний герой".

Фото: youtube.com by канал Телеканал ТВ-3, PDM

Оказалось, что 56-летняя спортсменка сама предложила свою кандидатуру на вылет, так как у неё болит спина.

"Я говорю: "Ребят, у меня болит спина, я хочу лечиться. Всё равно кого-то вы будете сейчас убирать, хотите — это буду я". Вот и всё. Простите, что я самая бесполезная оказалась", — пояснила олимпийская чемпионка.

Ведущей проекта стала Ксения Бородина, которая ради съёмок была вынуждена оставить детей и возлюбленного в Москве на долгий период.

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