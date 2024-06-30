"У меня пять раз был ковид": 60-летний Сосо Павлиашвили рассказал об осложнениях после болезни

Певец Сосо Павлиашвили признался, что его мучает давление, так как он несколько раз переболел коронавирусом.
По его словам, один раз из пяти он утратил вкус и запах, но при этом чувствовал себя нормально. Артист уверен, что он может сопротивляться болезни.
Однажды Павлиашвили не смог зайти в самолёт, так как у него поднялось давление и началась паника.
"Но надо было себя взять в руки", — рассказал музыкант.
Мужчина отметил, что с тех пор вынужден брать с собой на гастроли аптечку с лекарственными препаратами.
Сосо Павлиашвили больше 20 лет состоит в отношениях с Ириной Патлах, которая младше него на 18 лет. Возлюбленные не регистрировали отношения, но обвенчались в церкви. Также артист позаботился о любимой женщине и составил завещание.
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