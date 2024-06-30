"У меня пять раз был ковид": 60-летний Сосо Павлиашвили рассказал об осложнениях после болезни

60-летний певец Сосо Павлиашвили пять раз переболел коронавирусом

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Певец Сосо Павлиашвили признался, что его мучает давление, так как он несколько раз переболел коронавирусом.

Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, PDM

По его словам, один раз из пяти он утратил вкус и запах, но при этом чувствовал себя нормально. Артист уверен, что он может сопротивляться болезни.

Однажды Павлиашвили не смог зайти в самолёт, так как у него поднялось давление и началась паника.

"Но надо было себя взять в руки", — рассказал музыкант.

Мужчина отметил, что с тех пор вынужден брать с собой на гастроли аптечку с лекарственными препаратами.

Сосо Павлиашвили больше 20 лет состоит в отношениях с Ириной Патлах, которая младше него на 18 лет. Возлюбленные не регистрировали отношения, но обвенчались в церкви. Также артист позаботился о любимой женщине и составил завещание.

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