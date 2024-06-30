Откровения Федункив: от мести Харламову до побега от мужа-наркомана

Марина Федункив откровенно рассказала о конфликте с Харламовым и жизни с тираном

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Марина Федункив, звезда сериала "Реальные пацаны", выступила на шоу "Натальная карта", где астролог Олеся Иванченко и соведущий Дмитрий Журавлев обсуждали её жизнь и убеждения.

Фото: МВД Медиа

Актриса призналась, что никогда не извиняется первой, и рассказала о конфликте с Гариком Харламовым, который извинился за неудачную шутку. Федункив также поделилась историей о бесполезном дорогом подарке от поклонника и трудностях в браке с мужем-итальянцем.

Она откровенно вспомнила тяжелые годы с бывшим мужем-наркоманом, который её избивал, и как смогла сбежать. Эксперты предсказали Федункив новый успешный проект, связанный с женщинами.