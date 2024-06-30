Оказалось, что замок Пугачевой и Галкина* не существует официально

Недавно выяснилось, что роскошный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь не существует официально. Шестиэтажный дворец и баня не значатся в кадастровых картах, что позволяет владельцам избегать налогообложения.
Эксперты считают, что это сделано для оптимизации налогов. Владельцы могли сэкономить до 130 млн рублей за 13 лет. Однако отсутствие регистрации вызывает вопросы: как к дому подвели коммуникации и как выставили его на продажу за 1 млрд рублей?
Дополнительные сложности включают несовпадение с современными кадастровыми правилами и возможные нарушения закона о застройке.
* — признан иностранным агентом.
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