Оказалось, что замок Пугачевой и Галкина* не существует официально

Тайна замка Пугачевой и Галкина*: почему роскошное поместье не зарегистрировано?

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно выяснилось, что роскошный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь не существует официально. Шестиэтажный дворец и баня не значатся в кадастровых картах, что позволяет владельцам избегать налогообложения.

Фото: инстаграм аккаунт Максима Галкина

Эксперты считают, что это сделано для оптимизации налогов. Владельцы могли сэкономить до 130 млн рублей за 13 лет. Однако отсутствие регистрации вызывает вопросы: как к дому подвели коммуникации и как выставили его на продажу за 1 млрд рублей?

Дополнительные сложности включают несовпадение с современными кадастровыми правилами и возможные нарушения закона о застройке.

* — признан иностранным агентом.