Филипп Киркоров меняет сцену на рынок: поп-король продает чехлы и наушники

Филипп Киркоров вновь за прилавком: продавец аксессуаров для гаджетов

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров снова выступил в роли продавца, на этот раз за прилавком с аксессуарами для гаджетов. Ранее поп-король участвовал в благотворительном базаре по продаже мороженого в ГУМе, а теперь его заметили предлагающим наушники, провода, пауэр-банки и чехлы для телефонов.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

Об этом сообщает "Московский Комсомолец". Первой покупательницей стала Юлия Бордовских, которая приобрела чехол для своего iPhone 15. Поскольку она была с дочерью Марусей, ребенок получил от Киркорова множество подарков. Киркоров активно рекламировал продукцию, подчеркивая её необходимость для современного человека.