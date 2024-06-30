Филипп Киркоров меняет сцену на рынок: поп-король продает чехлы и наушники

Филипп Киркоров снова выступил в роли продавца, на этот раз за прилавком с аксессуарами для гаджетов. Ранее поп-король участвовал в благотворительном базаре по продаже мороженого в ГУМе, а теперь его заметили предлагающим наушники, провода, пауэр-банки и чехлы для телефонов.
Об этом сообщает "Московский Комсомолец". Первой покупательницей стала Юлия Бордовских, которая приобрела чехол для своего iPhone 15. Поскольку она была с дочерью Марусей, ребенок получил от Киркорова множество подарков. Киркоров активно рекламировал продукцию, подчеркивая её необходимость для современного человека.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.