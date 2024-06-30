Признания Виктории Бони: усыновление ребенка и интимные откровения

Виктория Боня на своей странице в социальной сети ответила на вопросы подписчиков и сообщила о своем намерении усыновить ребенка, уже начав собирать документы.
Также она откровенно рассказала, что последний раз занималась сексом полгода назад в Перу, чем вызвала удивление поклонников. Ранее телеведущая и блогер поделилась переживаниями о последствиях пластической операции у своей матери, которая делала подтяжку лица в Дубае.
Боня не уточнила детали, но назвала последствия "немного страшными" и отметила, что теперь остается только ждать. 68-летняя мать телеведущей отправлялась в Дубай для проведения операции.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.