Признания Виктории Бони: усыновление ребенка и интимные откровения

Виктория Боня поделилась планами об усыновлении ребенка

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня на своей странице в социальной сети ответила на вопросы подписчиков и сообщила о своем намерении усыновить ребенка, уже начав собирать документы.

Фото: инстаграм аккаунт Виктории Бони

Также она откровенно рассказала, что последний раз занималась сексом полгода назад в Перу, чем вызвала удивление поклонников. Ранее телеведущая и блогер поделилась переживаниями о последствиях пластической операции у своей матери, которая делала подтяжку лица в Дубае.

Боня не уточнила детали, но назвала последствия "немного страшными" и отметила, что теперь остается только ждать. 68-летняя мать телеведущей отправлялась в Дубай для проведения операции.