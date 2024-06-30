Певица Диана Гурцкая трогательно обратилась к сыну Константину в честь его 17-летия

Певица Диана Гурцкая выразила уверенность в том, что её покойный муж наблюдает за взрослением их общего сына.
Диана Гурцкая опубликовала в личном ВК-аккаунте фото с сыном Константином, которому исполнилось 17 лет.
В день рождения наследника овдовевшая год назад артистка вспомнила покойного супруга.
"Уверенными шагами ты идёшь к взрослой жизни. Я бесконечно горжусь, какой ты человек: ты искренний, добрый, честный и заботливый. Я уверена, папа и сейчас видит, каким хорошим человеком ты растёшь", — написала исполнительница хита "Ты здесь" в личном микроблоге.
Ранее Диана Гурцкая впервые рассказала о причинах смерти супруга, чиновника Петра Кучеренко.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.