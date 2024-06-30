Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"

Татьяна Брухунова показала белозубого сына Вагана

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова поделилась фотографией с сыном Ваганом и отметила, что снимок похож на рекламный контент.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Молодая жена Евгения Петросяна разместила в "Инстаграме"* фото с наследником.

"Это могла бы быть реклама зубной пасты, но нет! Это я и моя душа", — написала под фотографией Татьяна.

На снимке Брухунова и мальчик Ваган широко улыбаются белозубой улыбкой.

Ранее жена Петросяна Татьяна Брухунова намекнула на свою любовь к певцу Шаману. Она похвасталась футболкой с текстом песни артиста.

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