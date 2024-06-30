Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"

Татьяна Брухунова поделилась фотографией с сыном Ваганом и отметила, что снимок похож на рекламный контент.
Молодая жена Евгения Петросяна разместила в "Инстаграме"* фото с наследником.
"Это могла бы быть реклама зубной пасты, но нет! Это я и моя душа", — написала под фотографией Татьяна.
На снимке Брухунова и мальчик Ваган широко улыбаются белозубой улыбкой.
Ранее жена Петросяна Татьяна Брухунова намекнула на свою любовь к певцу Шаману. Она похвасталась футболкой с текстом песни артиста.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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