От Ирины Шейк массово отписываются русскоязычные подписчики после неприятного поступка модели

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк разочаровала русскоязычную аудиторию.
Ирина Шейк разозлила русскоязычных подписчиков в "Инстаграме"* фото с клатчем в руках в цветах радуги.
Модель посетила мероприятие в поддержку ЛГБТ-сообщества**. Она назвала свой выход в свет началом месяца гордости историческим моментом.
Фолловеры негативно восприняли такое заявление звезды.
"Отписываюсь, жаль", — писали интернет-пользователи под постом Шейк. Данный комментарий собрал огромное число лайков.
Ранее Ирина Шейк поделилась снимками из своего российского прошлого. Ностальгические посты модели подписчики воспринимали как поддержку России.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
** ЛГБТ* движение признано в России экстремистским и запрещено.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.