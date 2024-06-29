От Ирины Шейк массово отписываются русскоязычные подписчики после неприятного поступка модели

Русскоязычные подписчики пристыдили Ирину Шейк

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк разочаровала русскоязычную аудиторию.

Фото: https://www.instagram.com/irinashayk by Инстаграм Ирины Шейк is licensed under public doman

Ирина Шейк разозлила русскоязычных подписчиков в "Инстаграме"* фото с клатчем в руках в цветах радуги.

Модель посетила мероприятие в поддержку ЛГБТ-сообщества**. Она назвала свой выход в свет началом месяца гордости историческим моментом.

Фолловеры негативно восприняли такое заявление звезды.

"Отписываюсь, жаль", — писали интернет-пользователи под постом Шейк. Данный комментарий собрал огромное число лайков.

Ранее Ирина Шейк поделилась снимками из своего российского прошлого. Ностальгические посты модели подписчики воспринимали как поддержку России.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

** ЛГБТ* движение признано в России экстремистским и запрещено.