"Вы вышли замуж?": беременная в четвёртый раз Погребняк подогрела слухи о тайной свадьбе

Блогерша Мария Погребняк, сообщившая недавно о своей четвёртой беременности, могла тайно выйти замуж за возлюбленного, бизнесмена Игоря Головинского.
Поклонники многодетной матери обратили внимание на то, что она резко стала называть избранника мужем в соцсетях. Так, в её блоге появилось видео, которое она подписала "Брат и муж".
"Вы вышли замуж?" — задают вопрос подписчики.
Сама Мария, которая получила предложение руки и сердца около месяца назад, признавалась, что не хочет громкой свадьбы.
Ранее директор Валерия Леонтьева рассказал, где живёт артист.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.