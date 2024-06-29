"Вы вышли замуж?": беременная в четвёртый раз Погребняк подогрела слухи о тайной свадьбе

Беременная блогерша Мария Погребняк могла тайно выйти замуж

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Мария Погребняк, сообщившая недавно о своей четвёртой беременности, могла тайно выйти замуж за возлюбленного, бизнесмена Игоря Головинского.

Фото: youtube.com by канал Willstar, PDM

Поклонники многодетной матери обратили внимание на то, что она резко стала называть избранника мужем в соцсетях. Так, в её блоге появилось видео, которое она подписала "Брат и муж".

"Вы вышли замуж?" — задают вопрос подписчики.

Сама Мария, которая получила предложение руки и сердца около месяца назад, признавалась, что не хочет громкой свадьбы.

Ранее директор Валерия Леонтьева рассказал, где живёт артист.