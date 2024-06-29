Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Фото: https://www.instagram.com/valeriya by Инстаграм певицы Валерии is licensed under public doman

Певица Валерия опубликовала в "Инстаграме"* кадры с праздника в честь 20-летия брака Александра Реввы с женой Анжеликой.

Гостями фарфоровой свадьбы стали российские звёзды, в том числе певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин.

"А ещё говорят, что в шоу-бизнесе нет крепких пар. Это неправда. Столько наших друзей отмечали, как и мы, в этом году разные внушительные даты. Вот и пара Саши и Анжелики вместе уже 20 лет", — написала Валерия под кадрами.

Певица рассказала, что на торжестве все гости плакали от счастья и смеялись до слёз.

Она пожелала юбилярам сохранять верность друг другу.

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