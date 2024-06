Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Фото: https://www.instagram.com/valeriya by Инстаграм певицы Валерии is licensed under public doman