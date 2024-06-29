Стало известно, где на самом деле живёт 75-летний Валерий Леонтьев

Директор певца Валерия Леонтьева Борис Чигирёв на фоне выступления артиста на корпоративе в Москве признался, что музыкант на постоянной основе проживает в России. Его слова приводит Telegram-канал "Светский хроник".
Предполагалось, что артист, уехавший жить в Майами, прилетает на родину лишь для выступлений. При этом на концерте в честь своего 75-летия Леонтьев заявил, что завершает творческую карьеру.
Однако директор артиста опроверг слухи и отметил, что музыкант сохраняет российское гражданство.
В СМИ прошла информация, что 75-летний Валерий Леонтьев неожиданно выступил на частном корпоративе 25 июня вместе с Николаем Басковым.
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