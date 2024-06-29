"Отец сломался полностью": сестра Жанны Фриске рассказала, как родные справлялись после смерти певицы

Сестра Жанны Фриске рассказала, что после смерти певицы отец сильно сдал

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья в беседе с Дмитрием Борисовым для программы "Эксклюзив" на Первом канале призналась, что смерть певицы сильно повлияла на её родителей.

Фото: youtube.com by канал 7Дней, PDM

Так, по её словам, отец артистки Владимир Копылов сдал сразу и очень сильно, а мать держалась три года.

Сама Наталья за прошедшие девять лет с момента ухода Жанны Фриске из жизни успела развестись, найти новую любовь и стать мамой. Однако она тратила много времени на поддержку родных.

"Мне надо было разрываться как-то между своей жизнью, и чтобы их держать в тонусе хоть каком-то. Ну, вроде получилось немножко", — поделилась Фриске.

Отец Жанны Фриске винит себя в том, что доверил лечение артистки её возлюбленному Дмитрию Шепелеву.

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