"Отец сломался полностью": сестра Жанны Фриске рассказала, как родные справлялись после смерти певицы

Сестра Жанны Фриске Наталья в беседе с Дмитрием Борисовым для программы "Эксклюзив" на Первом канале призналась, что смерть певицы сильно повлияла на её родителей.
Так, по её словам, отец артистки Владимир Копылов сдал сразу и очень сильно, а мать держалась три года.
Сама Наталья за прошедшие девять лет с момента ухода Жанны Фриске из жизни успела развестись, найти новую любовь и стать мамой. Однако она тратила много времени на поддержку родных.
"Мне надо было разрываться как-то между своей жизнью, и чтобы их держать в тонусе хоть каком-то. Ну, вроде получилось немножко", — поделилась Фриске.
Отец Жанны Фриске винит себя в том, что доверил лечение артистки её возлюбленному Дмитрию Шепелеву.
Ранее Диана Гурцкая поздравила сына с 17-летием и вспомнила о покойном муже.
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