"Простого человеческого счастья нет": 30-летний Егор Крид обратился к бывшим девушкам

Певец Егор Крид признался, что бывшие девушки сделали его сильнее

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Российский певец Егор Крид со сцены во время первого стадионного концерта в Москве обратился к своим бывшим девушкам, в числе которых певица Нюша и блогерша Валя Карнавал, и признался, что они сделали его сильнее.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder, PDM

Как пишет VOICE, артист посоветовал поклонникам не переживать из-за отсутствия второй половинки. Сам Крид мечтал стать молодым отцом, однако не смог найти достойную пару.

"Есть успех большой, много людей тебя любят, стадион собираешь на 40 тысяч, а вот простого человеческого счастья сильно не хватает. Это грустно", — сказал он.

Недавно в беседе с журналистами бывший наставник шоу "Голос. Дети" признался, что его сердце до сих пор свободно.

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