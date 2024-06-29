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"Простого человеческого счастья нет": 30-летний Егор Крид обратился к бывшим девушкам

Певец Егор Крид признался, что бывшие девушки сделали его сильнее

0:53
Шоу-бизнес

Российский певец Егор Крид со сцены во время первого стадионного концерта в Москве обратился к своим бывшим девушкам, в числе которых певица Нюша и блогерша Валя Карнавал, и признался, что они сделали его сильнее.

Певец Егор Крид признался, что бывшие девушки сделали его сильнее
Фото: youtube.com by канал Gazgolder, PDM

Как пишет VOICE, артист посоветовал поклонникам не переживать из-за отсутствия второй половинки. Сам Крид мечтал стать молодым отцом, однако не смог найти достойную пару.

"Есть успех большой, много людей тебя любят, стадион собираешь на 40 тысяч, а вот простого человеческого счастья сильно не хватает. Это грустно", — сказал он.

Недавно в беседе с журналистами бывший наставник шоу "Голос. Дети" признался, что его сердце до сих пор свободно.

Ранее телеведущая Светлана Бондарчук рассказала, как смогла помириться со старшим сыном.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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