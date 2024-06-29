Светлана Бондарчук раскрыла, кто помог ей наладить общение со старшим сыном

Телеведущая Бондарчук смогла помириться с сыном благодаря его избраннице

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Светлана Бондарчук в своем проекте на YouTube "Света вокруг света" призналась, что смогла наладить общение со старшим сыном Сергеем благодаря его девушке Валерии Станкевич.

Фото: youtube.com by канал СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА, PDM

Оказалось, что журналистка несколько лет не общалась с наследником от режиссёра Фёдора Бондарчука. Восстановить родственные связи помогла новая избранница мужчины.

"Мы с ней не были знакомы, но у нее настолько большое сердце, что она мне позвонила украдкой от тебя и сказала: "Светлана, вы знаете, мы с вами не знакомы, но мое сердце разрывается, мне кажется, что ни вам, ни Сергею нехорошо от того, что вы не видитесь. И я хочу сделать так, чтобы вы, как самые близкие люди, встретились", — вспоминает Светлана Бондарчук.

Сергей Бондарчук подтвердил, что тоже благодарен возлюбленной за то, помирила его с матерью.

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