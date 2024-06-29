"Викуля! Я тебя люблю": какой сюрприз устроил Александр Петров жене, ради которой бросил Стасю Милославскую

Актёр Александр Петров трогательно поздравил жену с 23-летием

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Александр Петров в честь 23-летия жены Виктории Антоновой (в девичестве) устроил ей настоящий праздник. Девушка показала сюрприз от мужа в личном блоге.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Александра Петрова в Инстаграм, PDM

Артист украсил комнату воздушными шарами и розами, а также подарил торт, на котором была надпись "SuperWoman". Возлюбленные страстно поцеловались на камеру.

"Викуля! Я тебя люблю! С днём рождения! Муж Саша Петров" — написал актёр рядом с букетом роз.

Также он выложил подборку кадров с супругой, свадьбу с которой сыграл в ноябре прошлого года, и поблагодарил Викторию за счастье.

Виктория и Александр познакомились прошлым летом, а через несколько дней решили официально зарегистрировать брак. При этом решение артиста стало новостью и для его бывшей возлюбленной, актрисы Стаси Милославской, с которой он состоял в отношениях несколько лет.

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