"Викуля! Я тебя люблю": какой сюрприз устроил Александр Петров жене, ради которой бросил Стасю Милославскую

Актёр Александр Петров в честь 23-летия жены Виктории Антоновой (в девичестве) устроил ей настоящий праздник. Девушка показала сюрприз от мужа в личном блоге.
Артист украсил комнату воздушными шарами и розами, а также подарил торт, на котором была надпись "SuperWoman". Возлюбленные страстно поцеловались на камеру.
"Викуля! Я тебя люблю! С днём рождения! Муж Саша Петров" — написал актёр рядом с букетом роз.
Также он выложил подборку кадров с супругой, свадьбу с которой сыграл в ноябре прошлого года, и поблагодарил Викторию за счастье.
Виктория и Александр познакомились прошлым летом, а через несколько дней решили официально зарегистрировать брак. При этом решение артиста стало новостью и для его бывшей возлюбленной, актрисы Стаси Милославской, с которой он состоял в отношениях несколько лет.
Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, почему считает развод Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова закономерным.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.