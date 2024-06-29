Певец Филипп Киркоров показал кадры со дня рождения сына Мартина: уже 12 лет

Филипп Киркоров отпраздновал день рождения сына Мартина

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров устроил праздник с размахом в честь дня рождения сына Мартина.

Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman

Филипп Киркоров опубликовал в "Инстаграме"* кадры со дня рождения наследника. Мальчику исполнилось 12 лет. На видео дочь певца Алла-Виктория, Мартин и дедушка Бедрос Киркоров показывают красивый торт в розовых тонах с надписью "12 лет".

Киркоров объяснил, что торт для брата заказала сестра мальчика Алла-Виктория. Она самостоятельно разработала дизайн кондитерского изделия.

"С днём рождения, Мартин! Сыну уже 12 лет" — написал Филипп Киркоров под кадрами.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров подарил сыну Мартину на 12-летие брендовую обувь.

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