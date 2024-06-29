Певец Филипп Киркоров показал кадры со дня рождения сына Мартина: уже 12 лет

Певец Филипп Киркоров устроил праздник с размахом в честь дня рождения сына Мартина.
Филипп Киркоров опубликовал в "Инстаграме"* кадры со дня рождения наследника. Мальчику исполнилось 12 лет. На видео дочь певца Алла-Виктория, Мартин и дедушка Бедрос Киркоров показывают красивый торт в розовых тонах с надписью "12 лет".
Киркоров объяснил, что торт для брата заказала сестра мальчика Алла-Виктория. Она самостоятельно разработала дизайн кондитерского изделия.
"С днём рождения, Мартин! Сыну уже 12 лет" — написал Филипп Киркоров под кадрами.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров подарил сыну Мартину на 12-летие брендовую обувь.
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