"Это было закономерно": продюсер назвал причину развода Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

Продюсер Лавров назвал закономерным развод Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Сергей Лавров в беседе с NEWS. RU назвал закономерным развод оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, у которых, по слухам, не было ничего общего.

Фото: youtube.com by канал ЗвездоPad, PDM

Сергей Лавров отметил, что артистов связывали исключительно бизнес и платоническая любовь.

"Он как довесок к ней: "Хотите пригласить Нетребко выступать, возьмите Юсифа. Анна занята, сначала возьмите Юсифа, заплатите за него, а потом, может быть, дадим Нетребко", — сказал он.

Мужчина предположил, что у певицы могло лопнуть терпение, так как ей хотелось не только платонических отношений.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов сообщили о разводе 26 июня. Они отметили, что остаются друзьями.

Ранее стало известно, какой неприятный сюрприз приготовил Бен Аффлек улетевшей в Европу Дженнифер Лопес.