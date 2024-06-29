"Это было закономерно": продюсер назвал причину развода Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

Музыкальный продюсер Сергей Лавров в беседе с NEWS. RU назвал закономерным развод оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, у которых, по слухам, не было ничего общего.
Сергей Лавров отметил, что артистов связывали исключительно бизнес и платоническая любовь.
"Он как довесок к ней: "Хотите пригласить Нетребко выступать, возьмите Юсифа. Анна занята, сначала возьмите Юсифа, заплатите за него, а потом, может быть, дадим Нетребко", — сказал он.
Мужчина предположил, что у певицы могло лопнуть терпение, так как ей хотелось не только платонических отношений.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов сообщили о разводе 26 июня. Они отметили, что остаются друзьями.
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