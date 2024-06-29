Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь-культуристка Марии Шукшиной показала мышцы
Турецкие туристы массово покидают свои курорты
Стоит ли убирать чеснок раньше традиционных сроков
Новый фильм Дени Вильнёва выйдет в 2026 году
ЕС восстанавливает пошлины на яйца и сахар с Украины
Директор ФССП: неплательщикам алиментов могут запретить посещать соревнования
Рэпер Элджей попытался выбить телефон у журналиста после вопроса про Ивлееву
5 полезных десертов от диетолога
Мать Гарика Харламова отправилась в свадебное путешествие вместе с сыном
"Всё, резрешили!": Анна Хилькевич раскрыла новое имя шестилетней дочери

Анна Хилькевич рассказала о смене имени для младшей дочери Марии

0:58
Шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич в личном блоге рассказала, что они с супругом, бизнесменом Артуром Мартиросяном смогли сменить имя младшей дочери. Теперь их шестилетнюю наследницу Марию зовут Анна-Мария.

Анна Хилькевич рассказала о смене имени для младшей дочери Марии
Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева, PDM

Артистка эмоционально отреагировала на предоставленную возможность.

"Нам дали распоряжение на получение свидетельства с новым именем для Машеньки. Едем отмечать. Всё, разрешили Машеньку называть Анна-Мария! Анна-Мария Артуровна Мартиросян. Ну ей нравится, красиво. Идёт ей!" — поделилась Анна.

Анна Хилькевич и бизнесмен Артур Мартиросян женаты почти девять лет, вместе они воспитывают двоих дочерей — восьмилетнюю Арианну и шестилетнюю Марию. Также супруги ждут третьего малыша.

Ранее рэпер Элджей устроил скандал из-за вопроса про бывшую жену.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно

Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники
Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику
Стало известно, каким образом Кейт Миддлтон попыталась скрыть на публике последствия химиотерапии
Луку и чесноку в конце июня обязательно нужна эта подкормка: она стимулирует рост луковиц и головок
Как спасти помидоры от жары: эффективные способы защиты для богатого урожая
Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Как приготовить клубничное варенье-пятиминутку: рассказал шеф-повар
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
В конце июня подкормите гортензии этим средством: залог насыщенных цветов
В конце июня подкормите гортензии этим средством: залог насыщенных цветов
Последние материалы
Директор ФССП: неплательщикам алиментов могут запретить посещать соревнования
Рэпер Элджей попытался выбить телефон у журналиста после вопроса про Ивлееву
5 полезных десертов от диетолога
Мать Гарика Харламова отправилась в свадебное путешествие вместе с сыном
Россиянам ответили, стоит ли заводить щенка в дом с кошкой
Учёным удалось превратить мусор в чистый водород
Что такое скользящее страхование?
Бьянка Цензори появилась перед детьми Канье Уэста в прозрачном наряде
Роспотребнадзор утвердил безопасность более 2 тысяч пляжей для купания
Как вернуть жизнь сухим волосам: советы трихолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников