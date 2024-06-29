"Всё, резрешили!": Анна Хилькевич раскрыла новое имя шестилетней дочери

Актриса Анна Хилькевич в личном блоге рассказала, что они с супругом, бизнесменом Артуром Мартиросяном смогли сменить имя младшей дочери. Теперь их шестилетнюю наследницу Марию зовут Анна-Мария.
Артистка эмоционально отреагировала на предоставленную возможность.
"Нам дали распоряжение на получение свидетельства с новым именем для Машеньки. Едем отмечать. Всё, разрешили Машеньку называть Анна-Мария! Анна-Мария Артуровна Мартиросян. Ну ей нравится, красиво. Идёт ей!" — поделилась Анна.
Анна Хилькевич и бизнесмен Артур Мартиросян женаты почти девять лет, вместе они воспитывают двоих дочерей — восьмилетнюю Арианну и шестилетнюю Марию. Также супруги ждут третьего малыша.
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