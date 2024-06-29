"Всё, резрешили!": Анна Хилькевич раскрыла новое имя шестилетней дочери

Анна Хилькевич рассказала о смене имени для младшей дочери Марии

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич в личном блоге рассказала, что они с супругом, бизнесменом Артуром Мартиросяном смогли сменить имя младшей дочери. Теперь их шестилетнюю наследницу Марию зовут Анна-Мария.

Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева, PDM

Артистка эмоционально отреагировала на предоставленную возможность.

"Нам дали распоряжение на получение свидетельства с новым именем для Машеньки. Едем отмечать. Всё, разрешили Машеньку называть Анна-Мария! Анна-Мария Артуровна Мартиросян. Ну ей нравится, красиво. Идёт ей!" — поделилась Анна.

Анна Хилькевич и бизнесмен Артур Мартиросян женаты почти девять лет, вместе они воспитывают двоих дочерей — восьмилетнюю Арианну и шестилетнюю Марию. Также супруги ждут третьего малыша.

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