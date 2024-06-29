Рэпер Элджей устроил скандал из-за бывшей жены Анастасии Ивлеевой

Рэпер Элджей попытался выбить телефон у журналиста после вопроса про Ивлееву

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэп-исполнитель Элджей (настоящее имя – Алексей Узенюк) устроил скандал из-за вопроса про бывшую супругу, блогершу Анастасию Ивлееву. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Фото: youtube.com by канал НАСТЯ ИВЛЕЕВА, PDM

Так, после московского концерта журналисты подловили Элджея на вокзале и решили спросить, готов ли артист помочь экс-супруге Анастасии Ивлеевой с долгами. На появившемся в Сети видео можно увидеть, как Элджей пытается выбить телефон из рук журналиста. После инцидента он отправился в своё купе.

Сообщается, что Ивлеевой заблокировали счета из-за долгов перед ФНС – теперь ей грозит запрет на выезд из России. В настоящее время долг блогерши составляет порядка 11,5 млн рублей.

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