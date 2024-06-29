Стало известно, с кем Гарик Харламов и Катерина Ковальчук проводят медовый месяц в Сочи

Мать Гарика Харламова отправилась в свадебное путешествие вместе с сыном

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мать юмориста Гарика Харламова Наталья отправилась в свадебное путешествие вместе с сыном и его нынешней женой, актрисой Катериной Ковальчук.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Гарика Харламова в Инстаграм, PDM

Новоиспечённые супруги решили провести отдых в Сочи, при этом они взяли с собой и родительницу комика, с которой у артистки сложились доверительные отношения.

В личном блоге Наталья Харламова опубликовала совместный снимок с невесткой.

"Леди в белом", — написала она под публикацией.

Также Наталья Харламова показала подписчикам атмосферу у бассейна рядом с отелем, прогулявшись в купальнике. Вместе с сыном и его женой женщина отправилась и в поездку на катере, чтобы понаблюдать за дельфинами.

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