Супруга Канье Уэста Бьянка Цензори нарушила запрет Ким Кардашьян

Бьянка Цензори появилась перед детьми Канье Уэста в прозрачном наряде

Модель Бьянка Цензори появилась в прозрачном наряде на глазах у детей рэп-музыканта Канье Уэста, тем самым нарушив запрет его бывшей жены Ким Кардашьян. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал X17onlineVideo, PDM

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в своё время озвучила условие, при котором Бьянка Цензори может общаться с детьми Канье Уэста — она попросила нынешнюю супругу музыканта одеваться скромнее.

Однако в этот раз модель отправилась в магазин в Токио вместе с дочерьми Канье Уэста Норт и Чикаго в прозрачном комбинезоне телесного цвета.

В связи с выставленным условием от Ким Кардашьян источник издания сильно удивился тому, что Канье Уэст позволил супруге выйти из дома в таком виде.

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