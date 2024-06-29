"Видела себя новой принцессой Дианой": стало известно, что не устроило Меган Маркл в королевском дворце

Герцогиня Сассекская Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри видела себя новой принцессой Дианой, поэтому не хотела подчиняться Кейт Миддлтон. Об этом пишет биограф Том Бауэр.
Так, писатель утверждает, что Меган Маркл не устраивала иерархия во дворце. Принц Уильям — будущий наследник королевского престола, а Кейт Миддлтон — его жена. Принц Гарри же стоит в очереди на трон только после старшего брата и его детей.
"Меган была недовольна тем, что в королевской иерархии она была подчинена будущей королеве Кейт Миддлтон", — отметил Бауэр.
В 2020 году герцоги Сассекские вышли из состава королевской семьи. В настоящее время они проживают в Калифорнии вместе с двумя детьми — сыном Арчи и дочерью Лилибет.
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