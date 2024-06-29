"Видела себя новой принцессой Дианой": стало известно, что не устроило Меган Маркл в королевском дворце

Меган Маркл раздражала необходимость подчиняться Кейт Миддлтон

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри видела себя новой принцессой Дианой, поэтому не хотела подчиняться Кейт Миддлтон. Об этом пишет биограф Том Бауэр.

Фото: youtube.com by канал blushsupreme, PDM

Так, писатель утверждает, что Меган Маркл не устраивала иерархия во дворце. Принц Уильям — будущий наследник королевского престола, а Кейт Миддлтон — его жена. Принц Гарри же стоит в очереди на трон только после старшего брата и его детей.

"Меган была недовольна тем, что в королевской иерархии она была подчинена будущей королеве Кейт Миддлтон", — отметил Бауэр.

В 2020 году герцоги Сассекские вышли из состава королевской семьи. В настоящее время они проживают в Калифорнии вместе с двумя детьми — сыном Арчи и дочерью Лилибет.

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