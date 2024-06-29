"Внесла последние 275 тысяч": Лада Дэнс закрыла крупный долг перед ФНС за полгода

Певица Лада Дэнс выплатила весь долг в размере почти миллион рублей перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Известно, что артистке грозили блокировка счетов и запрет на выезд из страны из-за крупной задолженности. Начиная с декабря прошлого года, она постепенно вносила нужную сумму.
Так, по информации журналистов, недавно певица оплатила последние 275 тысяч рублей.
В мае Лада Дэнс зарегистрировала новую компанию ООО "Бэйби Дэнс", которая будет заниматься исполнительским искусством. Певица сообщила, что не собирается возвращаться в музыкальный бизнес.
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