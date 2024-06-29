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"Наконец-то дождались": Алдонин пришёл на выпускной дочери от Юлии Началовой

Евгений Алдонин поддержал дочь от Юлии Началовой на выпускном

0:46
Шоу-бизнес

Футболист Евгений Алдонин вместе с супругой Ольгой пришёл на выпускной старшей дочери Веры от певицы Юлии Началовой.

Евгений Алдонин поддержал дочь от Юлии Началовой на выпускном
Фото: instagram.com by личный аккаунт Евгения Алдонина в Инстаграм, PDM

Спортсмен, воспитывающий троих детей, решил выразить поддержку наследнице, собирающейся поступать в театральный вуз.

"Наконец-то дождались! Выпускной!!! Умница! Красавица! Отличница!" — написал спортсмен.

Вера после смерти знаменитой матери живёт вместе с бабушкой и дедушкой, однако поддерживает тёплые отношения с новой семьёй отца. Известно, что Евгений Алдонин оказывает финансовую помощь наследнице.

Ранее Оксана Самойлова расплакалась, рассказывая о проблемах в семье.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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