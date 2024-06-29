"Наконец-то дождались": Алдонин пришёл на выпускной дочери от Юлии Началовой

Футболист Евгений Алдонин вместе с супругой Ольгой пришёл на выпускной старшей дочери Веры от певицы Юлии Началовой.
Спортсмен, воспитывающий троих детей, решил выразить поддержку наследнице, собирающейся поступать в театральный вуз.
"Наконец-то дождались! Выпускной!!! Умница! Красавица! Отличница!" — написал спортсмен.
Вера после смерти знаменитой матери живёт вместе с бабушкой и дедушкой, однако поддерживает тёплые отношения с новой семьёй отца. Известно, что Евгений Алдонин оказывает финансовую помощь наследнице.
Ранее Оксана Самойлова расплакалась, рассказывая о проблемах в семье.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.