"Это боль всех мам": Оксана Самойлова расплакалась, рассказав о проблемах с дочерью

Блогерша Оксана Самойлова со слезами на глазах рассказала о проблемах с дочерью

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Блогерша Оксана Самойлова во время подкаста для YouTube-канала Skysmart призналась, что переживает непростой период в общении со старшей дочерью Ариэлой.

Фото: youtube.com by канал Galich Ida, PDM

Женщина, воспитывающая четверых детей, расплакалась, говоря, что её 12-летняя дочь стала отдаляться от матери.

"Это боль всех мам, которые впервые становятся родителями подростков. Наступает момент, когда ребенок начинает отдаляться. Это ужасная боль. Я была уверена на миллиард процентов, что с Ариелой у меня никогда такого не произойдет", — поделилась Самойлова.

Супруга рэпера Джигана отметила, что именно старшая наследница всегда и во всём её поддерживала. По этой причине блогерше тяжело даётся понимание, что какой-то контакт с ребёнком утерян.

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