"Я был в фрустрации": комик Джабраилов рассказал, как начинался его роман с бывшей участницей "Холостяка"

Юморист Игорь Джабраилов в беседе с фигуристкой Евгенией Медведевой для её YouTube-шоу "БеС комментариев" признался, что состоит в романтических отношениях с моделью Дарьей Погадаевой, принимавшей участие в шоу "Холостяк".
Комик отметил, что не любит давать каких-либо оценок происходящего, но в настоящее время он спокоен и счастлив.
С Дарьей Джабраилов был знаком уже давно, какое-то время они переписывались и общались, но без сближения. Через год стали общаться ближе, но снова безрезультатно. Однако сейчас молодые люди закрутили роман.
"Обо мне заботятся, меня поддерживают, я стараюсь давать это в ответ", — поделился Джабраилов.
Дарья Погадаева принимала участие в съёмках клипа Егора Крида и Тимати "Гучи", а затем стала участницей шоу "Холостяк", но не смогла дойти до финала. Игорь Джабраилов был женат на коллеге, юмористке Наде Джабраиловой.
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