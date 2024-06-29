"Я был в фрустрации": комик Джабраилов рассказал, как начинался его роман с бывшей участницей "Холостяка"

Комик Игорь Джабраилов рассказал о романе с бывшей участницей "Холостяка"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Игорь Джабраилов в беседе с фигуристкой Евгенией Медведевой для её YouTube-шоу "БеС комментариев" признался, что состоит в романтических отношениях с моделью Дарьей Погадаевой, принимавшей участие в шоу "Холостяк".

Фото: instagram.com by личный аккаунт Дарьи Погадаевой в Инстаграм, PDM

Комик отметил, что не любит давать каких-либо оценок происходящего, но в настоящее время он спокоен и счастлив.

С Дарьей Джабраилов был знаком уже давно, какое-то время они переписывались и общались, но без сближения. Через год стали общаться ближе, но снова безрезультатно. Однако сейчас молодые люди закрутили роман.

"Обо мне заботятся, меня поддерживают, я стараюсь давать это в ответ", — поделился Джабраилов.

Дарья Погадаева принимала участие в съёмках клипа Егора Крида и Тимати "Гучи", а затем стала участницей шоу "Холостяк", но не смогла дойти до финала. Игорь Джабраилов был женат на коллеге, юмористке Наде Джабраиловой.

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