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"15 минут детям, 20 минут жене": Тарасов раскрыл правила "настоящего" мужчины

Тарасов заявил, что настоящий мужчина должен уделять жене 20 минут в день

1:03
Шоу-бизнес

Бывший футболист Дмитрий Тарасов в беседе со своим другом, музыкантом Александром Тарасовым (T-Killah) признался, что ему запомнился совет психологов про 20 минут в день для жены.

Тарасов заявил, что настоящий мужчина должен уделять жене 20 минут в день
Фото: youtube.com by канал T-Killah, PDM

Спортсмен женат на модели Анастасии Костенко, вместе с которой воспитывает четверых детей — дочерей Милану и Еву и сыновей Алексея и Ярослава. Мужчина заявил, что читает много специальной литературы и слушает подкасты, в которых психологи рассказывают, как должен быть устроен быт.

"15 минут в день уделять детям, 20 минут — жене. Остальное время мужик должен работать, зарабатывать бабки", — поделился запомнившимся советом Тарасов.

Также экс-футболист отметил, что его супруга получает удовольствие от материнства, а он должен, как мужчина, лишь заметить, когда она устала, и сводить её в ресторан.

Ранее солист группы "АукцЫон" Сергей Рогожин вспомнил, как едва не погиб во время концерта.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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