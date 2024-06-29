"15 минут детям, 20 минут жене": Тарасов раскрыл правила "настоящего" мужчины

Тарасов заявил, что настоящий мужчина должен уделять жене 20 минут в день

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Бывший футболист Дмитрий Тарасов в беседе со своим другом, музыкантом Александром Тарасовым (T-Killah) признался, что ему запомнился совет психологов про 20 минут в день для жены.

Фото: youtube.com by канал T-Killah, PDM

Спортсмен женат на модели Анастасии Костенко, вместе с которой воспитывает четверых детей — дочерей Милану и Еву и сыновей Алексея и Ярослава. Мужчина заявил, что читает много специальной литературы и слушает подкасты, в которых психологи рассказывают, как должен быть устроен быт.

"15 минут в день уделять детям, 20 минут — жене. Остальное время мужик должен работать, зарабатывать бабки", — поделился запомнившимся советом Тарасов.

Также экс-футболист отметил, что его супруга получает удовольствие от материнства, а он должен, как мужчина, лишь заметить, когда она устала, и сводить её в ресторан.

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