Рок-музыкант Сергей Рогожин вспомнил, как едва не погиб на одном из концертов

Экс-солист "АукцЫона" Рогожин заявил, что едва не погиб на одном из концертов

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший солист группы "АукцЫон" Сергей Рогожин рассказал, что однажды чуть не погиб во время концерта в Новороссийске. Его слова приводит "Абзац".

Фото: youtube.com by канал ТАК СКАЗАТЬ, PDM

Музыкант признался, что в тот раз сцена для выступлений была установлена на открытом воздухе, рядом с побережьем. Артисты при этом пели песни на фоне экрана, установленного позади.

"Неожиданно подул шквалистый ветер со стороны моря. И этот экран начал срабатывать как парус. Сцену с музыкантами чуть не перевернуло", — вспомнил он.

Тогда концерт в срочном порядке был остановлен. Рогожин признаётся, что в связи с погодными условиями не любит выступать в Санкт-Петербурге в мае.

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