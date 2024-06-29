Рок-музыкант Сергей Рогожин вспомнил, как едва не погиб на одном из концертов

Бывший солист группы "АукцЫон" Сергей Рогожин рассказал, что однажды чуть не погиб во время концерта в Новороссийске. Его слова приводит "Абзац".
Музыкант признался, что в тот раз сцена для выступлений была установлена на открытом воздухе, рядом с побережьем. Артисты при этом пели песни на фоне экрана, установленного позади.
"Неожиданно подул шквалистый ветер со стороны моря. И этот экран начал срабатывать как парус. Сцену с музыкантами чуть не перевернуло", — вспомнил он.
Тогда концерт в срочном порядке был остановлен. Рогожин признаётся, что в связи с погодными условиями не любит выступать в Санкт-Петербурге в мае.
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