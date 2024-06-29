Певица Катя Лель рассказала, какие отношения поддерживает с бывшим мужем после 15 лет брака

Певица Катя Лель в беседе с VOICE призналась, что не поддерживает отношений с бывшим мужем, бизнесменом Игорем Кузнецовым.
Артистка в очередной раз подчеркнула, что причиной развода с мужчиной стали его постоянные "пьянки и гулянки". Сама же певица поняла, что не хочет жить подобным образом.
"Просто проснулась 1 мая в том году и сказала: "Я больше не хочу так жить. Я достойна большего", — рассказала певица.
Катя Лель пояснила, что не запрещает их общей дочери общаться с отцом. Однако для себя она приняла категоричное решение отказаться от пересечений с бывшим возлюбленным, с которым прожила в браке 15 лет.
"Если ты принимаешь такое решение, ты должен позволить себе войти в новую энергию, чтобы позволить себе закрыть старую дверь и открыть новую", — заявила исполнительница.
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