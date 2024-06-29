Две клинические смерти, рак, реанимация: Кушанашвили написал письмо друзьям из больницы

Друг Кушанашвили Полупанов опубликовал письмо шоумена из больницы

Друг шоумена Отара Кушанашвили Владимир Полупанова в соцсетях опубликовал сообщение, полученное от журналиста, находящегося в больнице.

Фото: youtube.com by канал Дневник хача, PDM

Отар решил обратиться к своим товарищам — Полупанову и Табризу Шахиди. В письме Кушанашвили заявил, что проживает "уникальный опыт постижения человеком своей сути".

"Вот вам фактология, которая не по силам, заверяю вас, ни одному человеку планета Земля, две клинические смерти, неожиданно успешная борьба с раком, четыре недели тяжелейшей реанимации, которые я прохожу до сих пор, я очень-очень+очень устаю, но я очень+очень-очень горд собой (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)", — написал журналист.

При этом Полупанов отметил, что Отар склонен преувеличивать цифры, так как был госпитализирован лишь 20 июня.

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