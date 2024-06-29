"Параллельная личная жизнь": названа ещё одна возможная причина развода Нетребко и Эйвазова

Певица Калашникова назвала измену одной из причин развода Нетребко и Эйвазова

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Калашникова в беседе с NEWS. RU предположила, что причиной развода двух артистов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова могли стать измены со стороны музыканта.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Нетребко в Инстаграм, PDM

При этом Калашникова всё равно считает Эйвазова примером для подражания, так как смог сохранить дружеские отношения с бывшей женой и её "особенным" сыном.

"Возможно, что у него появилась какая-то параллельная личная жизнь. Не думаю, что Анна нашла другого, видно, что она любила мужа", — предполагает артистка.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о разводе спустя 10 лет брака 27 июня 2024 года. Они заявили, что это решение было трудным, но они остаются друзьями.

Ранее певица Мария Зайцева раскрыла подробности родов единственной дочери.