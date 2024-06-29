"Параллельная личная жизнь": названа ещё одна возможная причина развода Нетребко и Эйвазова

Певица Анна Калашникова в беседе с NEWS. RU предположила, что причиной развода двух артистов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова могли стать измены со стороны музыканта.
При этом Калашникова всё равно считает Эйвазова примером для подражания, так как смог сохранить дружеские отношения с бывшей женой и её "особенным" сыном.
"Возможно, что у него появилась какая-то параллельная личная жизнь. Не думаю, что Анна нашла другого, видно, что она любила мужа", — предполагает артистка.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о разводе спустя 10 лет брака 27 июня 2024 года. Они заявили, что это решение было трудным, но они остаются друзьями.
Ранее певица Мария Зайцева раскрыла подробности родов единственной дочери.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.