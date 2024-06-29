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"Параллельная личная жизнь": названа ещё одна возможная причина развода Нетребко и Эйвазова

Певица Калашникова назвала измену одной из причин развода Нетребко и Эйвазова

0:54
Шоу-бизнес

Певица Анна Калашникова в беседе с NEWS. RU предположила, что причиной развода двух артистов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова могли стать измены со стороны музыканта.

Певица Калашникова назвала измену одной из причин развода Нетребко и Эйвазова
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Нетребко в Инстаграм, PDM

При этом Калашникова всё равно считает Эйвазова примером для подражания, так как смог сохранить дружеские отношения с бывшей женой и её "особенным" сыном.

"Возможно, что у него появилась какая-то параллельная личная жизнь. Не думаю, что Анна нашла другого, видно, что она любила мужа", — предполагает артистка.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о разводе спустя 10 лет брака 27 июня 2024 года. Они заявили, что это решение было трудным, но они остаются друзьями.

Ранее певица Мария Зайцева раскрыла подробности родов единственной дочери.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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