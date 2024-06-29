Мария Зайцева рассказала, почему ей были вынуждены сделать кесарево сечение

Певица Мария Зайцева в беседе с коллегой Натальей Подольской рассказала, что её дочь Александрина появилась на свет при помощи кесарева сечения из-за тройного обвития.
Артистка призналась, что вся беременность протекала у неё идеально, однако в какой-то момент дочь не захотела переворачиваться.
"Поэтому по показаниям у меня было кесарево сечение, но Сандра родилась чуть раньше времени, но не сильно раньше, 38-я неделя", — пояснила певица.
Мария Зайцева родила наследницу, которую назвали Александрина, от Алексея Гомана. С бывшим мужем артистка развелась, когда девочке исполнился год. Экс-возлюбленным удалось сохранить тёплые отношения.
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